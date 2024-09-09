Поменяли сим-карту — открепитесь от приложений в телефоне

Полиция Севастополя предупреждает о новой мошеннической схеме. С помощью перевыпущенных сим-карт преступники берут кредиты на ваше имя.

Мошенники продолжают придумывать новые схемы и обманывать граждан. Неизвестный оформляет сим-карту и получает номер, которым когда-то пользовался другой человек. К этому номеру телефона могут быть привязаны банковские приложения, онлайн-кошельки, соцсети, аккаунт на портале Госуслуг, поэтому злоумышленники легко получают доступ к любому связанному ресурсу.

Таким способом неизвестный недавно оформил крупный кредит на 29-летнего севастопольца. Молодой человек когда-то учился в другом городе, где оформил на себя сим-карту и счет в банке, привязав онлайн-банкинг к номеру этой сим-карты. Потом он несколько лет не пользовался ни банковской картой, ни этим номером телефона. Но недавно от его имени взяли в кредит 1,5 млн рублей в банке, к которому был привязан ранее используемый телефонный номер.

Как оказалось, спустя долгое время неиспользования сим-карты, ее перевыпускают и отдают другому клиенту. При этом все ресурсы, к которым был привязан номер, продолжают через него авторизовываться. Новый пользователь мобильной услуги получил к ним доступ.

УМВД России по Севастополю просит быть внимательным к тому, какой номер телефона привязан к банковским приложениям, онлайн-кошелькам и порталу Госуслуг! Поменяли сим-карту — открепите номер от Госуслуг и мобильных приложений.