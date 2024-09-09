Обитатели СИЗО тоже голосовали

Выборы разных уровней власти прошли в учреждениях УФСИН России по Республике Крым и Севастополю. С 6 по 8 сентября реализовать свое избирательное право смогли подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под стражей, осужденные к принудительным работам и находящиеся под домашним арестом.

В СИЗО-1 был образован самостоятельный временный избирательный участок, а в СИЗО-2 работала выездная избирательная комиссия. В данных учреждениях были предусмотрены все необходимые условия для свободного волеизъявления: помещения оборудованы кабинами для тайного голосования и урнами для бюллетеней, на корпусах размещены информационные материалы о порядке проведения выборов и сведения о кандидатах.

Граждан, находящихся под домашним арестом, по месту жительства посетили сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вместе с членами территориальных избирательных комиссий региона. Осужденные, приговоренные к наказаниям без изоляции от общества, приходили на избирательные участки самостоятельно.

Нарушений избирательных прав во время голосования не выявлено, сообщила пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.

Севастопольцы 6-8 сентября 2024 года выбирали новый состав заксобрания, в Нахимовском муниципальном округе — трех депутатов в местный совет, а в Терновском — одного.

Жители Республики Крым выбирали депутатов Государственного Совета, а также городских и сельских советов третьих созывов.