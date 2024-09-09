На Сахарной Головке задержали пьяную троицу

Мониторинг соцсетей позволили полицейским Севастополя заметить противоправное поведение мужчин, сообразивших на троих в парке.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой в парке на территории пос.Сахарная Головка валяются трое пьяных мужчины.

На место незамедлительно прибыли сотрудники батальона патрульно-постовой службы им.Василия Бузина УМВД России по Севастополю и задержали мужчин.

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии со ст.20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Батальон ППСП им.Василия Бузина базируется на ул.Щербака. Почему-то сотрудники полиции не замечают валяющихся пьяных по центру Севастополя, фотографии и видео с которыми постоянно публикуют в соцсетях горожане.