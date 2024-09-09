На Ялтинское кольцо вернули Поклонный крест

Поклонный крест, до недавнего времени стоявший в центре Ялтинского кольца, демонтированный с началом реконструкции этой дорожной развязки, вернули на место.

Точнее сказать, не совсем на место. После реставрации эта развязка на трассе «Таврида» стала двухуровневой — клумбу срыли. Поэтому крест пришлось несколько сместить. Его установили с правой стороны дороги, если заезжать в Севастополь со стороны Ялты. Крест, выполнен из гранита и частично бронзы, имеет четырехметровую высоту и весит полторы тонны.

Изначально крест был установлен на клумбе на кольцевой развязке в июле 2013 года в честь 1025-летия Крещения Руси. На его лицевой стороне — лик Христа. Скульптор проекта — член Союза художников Украины Николай Мищук, литье выполнено вручную народным умельцем Алексеем Юрковым. Инициатором установки был депутат горсовета Севастополя Артем Мальцев.

В ближайшее время Поклонный крест освятят, правда конкретная дата пока неизвестна.