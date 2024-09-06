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Величина прожиточного минимума в Севастополе на 2025 год на 2% больше общероссийской

Щербакова Евгения

Обновленные показатели прожиточного минимума, установленные в Севастополе, на 2% больше, чем в целом по России, сообщила 5 сентября на заседании правительства директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.

Корректировку произвели согласно плану, согласованного с Минтруда и соцзащиты РФ.

Прожиточный минимум устанавливается для четырех категорий граждан в размере:

На душу населения – 18088 рублей:

Для трудоспособного населения – 19716 рублей;

Для пенсионеров –15556 рублей:

Для детей – 17545 рублей.

От величины прожиточного минимума производится/ расчет всех льгот.