Величина прожиточного минимума в Севастополе на 2025 год на 2% больше общероссийской
Обновленные показатели прожиточного минимума, установленные в Севастополе, на 2% больше, чем в целом по России, сообщила 5 сентября на заседании правительства директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.
Корректировку произвели согласно плану, согласованного с Минтруда и соцзащиты РФ.
Прожиточный минимум устанавливается для четырех категорий граждан в размере:
На душу населения – 18088 рублей:
Для трудоспособного населения – 19716 рублей;
Для пенсионеров –15556 рублей:
Для детей – 17545 рублей.
От величины прожиточного минимума производится/ расчет всех льгот.