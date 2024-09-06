В Стрелецкой балке строят ветеринарную лечебницу

Проектом предусмотрено строительство трехэтажного с подвалом здания инфекционно-диагностической лаборатории; здания вивария с переходом в здание лаборатории; закрытый гараж для спецтехники; пост охраны с проходной; термомодуль. Обещают предусмотреть условия поезда и подхода для маломобильных групп населения, благоустроить прилегающую территорию: озеленение объекта, организация тротуарного покрытия, проезжей части, создание парковочных карманов, установку фонарных столбов с лаконичными светильниками, скамеек.

Местом под лечебницу выбрана территория на восточном склоне Стрелецкой балки в промышленной зоне. Объект взят под надзор Севгосстройнадзора.

О том, что в Севастополе появится ветеринарная лечебница с инфекционно-диагностической лабораторией стало известно в начале октября 2023 года, когда на заседании архитектурно-художественного совета рассматривался ее проект. Документацию подготовило ООО «Теплостройсервис».

Строительство предусмотрено городской госпрограммой «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя».