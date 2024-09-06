Установили 392 укрытия, закупили 60% бронепленки

Установить все 576 укрытия планируется на следующей неделе, такая информация прозвучала 5 сентября на заседании правительства.

Укрытия также будут установлены на территории федерального Херсонесского музея, руководство которого не против, чтобы на их территории установили укрытия для обеспечения безопасности людей.

Также на заседании сообщили о закупке 13 тыс кв метров бронепленки для оклейки окон в учреждениях образования, что составляет, с учетом проклеенных объемов, около 60% потребности.

На сегодня 47 зданий уже оклеено (38 учреждений), в настоящий момент в работе – еще 22 здания (19 учреждений).