С картами ЕГКС для школьников льготных категорий обещают разобраться

Сложности, возникшие в использовании школьниками льготных категорий карт ЕГКС, поручено устранить в кратчайший срок. На возникшую недоработку 5 сентября обратил внимание на заседании правительства глава города Михаил Развожаев, основываясь на многочисленных обращениях граждан. По его словам, школьники не могут пользоваться банковской картой в части оплаты транспортных услуг.

– Люди пишут, что ЕГКС надо ждать два месяца, а оформить персональную банковскую карту дети не могут, – обратился губернатор к и.о. замгубернатора Павлу Иено.

В ответ тот пояснил, что есть социальная группа граждан, в частности, многодетные семьи, в отношении которых действуют льготы на проезд в общественном транспорте. Когда у ребенка по возрасту заканчивается эта льгота, ему необходимо заново регистрироваться. При этом существует техническая проблема в части продления этого проездного.

– Совместно с коллегами из департаментов соцзащиты и цифрового развития мы договорились встретиться и решить эту проблему. Там исключительно проблема в технике, – заверил губернатора П.Иено.

– Так давайте ее решайте! И тогда уж должен какой-то компенсационный режим работать. – распорядился глава города.

В ответ П.Иено пустился в объяснение технических нюансов, которые теперь, после начала учебного года, все три департамента намерены экстренно и системно решить.

– Такие вещи надо заранее прогнозировать, чтобы бесшовно это все происходило, а не когда люди пишут массово и надо решать техническую проблему, – попенял подчиненному М.Развожаев.