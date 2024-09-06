Братскому кладбищу просят придать статус федерального

С инициативой наделить Братское кладбище на Северной стороне Севастополя статусом Федерального Военно-морского мемориального комплекса выступил депутат Госдумы Константин Затулин.

Он направил письмо настоятелю Свято-Никольского храма-памятника Георгию Полякову, в котором сообщил, что министр обороны России Андрей Белоусов уже поддержал данное обращение. Тема поднята в преддверии 170-летия окончания Первой обороны Севастополя, которое будут отмечать следующей осенью.

«Уверен, что все мы объединим свои усилия для воплощения благородного замысла», — выразил убеждение К.Затулин.