Предателя приговорили заочно

Городской суд Севастополя заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в государственной измене.

В суде установлено, что мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации, перешел на сторону противника и в составе вооруженных сил Украины в марте 2023 года под Бахмутом участвовал в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации. Расследование по уголовному делу проведено УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.