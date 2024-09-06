На маршрут к новому корпусу школы №43 выведут государственные автобусы

Автобус, маршрут которого включает остановку у нового корпуса школа №43, передадут государственному перевозчику. Поручение организовать перевозку на данном маршруте не коммерческими, а государственным перевозчиком, дано 5 сентября губернатором Севастополя/ Михаилом Развожаевым.

Это необходимо, поскольку на коммерческих маршрутах не предусмотрена оплата проезда школьными проездными билетами.

– У нас в городе действует несколько проездных, но школьный работает только на маршрутах ГУПС «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова», – пояснил ситуацию и.о. замгубернатора Павел Иено.

По его словам, гортрансу удалось достигнуть договоренность о действии проездного билета на всех видах транспорта, в том числе у частных перевозчиков, однако в данном случае решено заменить частного перевозчика на государственного.

По словам главы города, это не должно исключать возможности задействовать на маршруте и коммерческого перевозчика.

Он также отреагировал на просьбу жителей города скорректировать график движения общественного транспорта в соответствии с началом занятий в школе.

«Севастопольская газета» сообщала о недавнем вводе в строй нового корпуса начальной школы на улице Молочной, отнесенного к школе №43.