К 170-летней годовщине Альминского сражения открыли памятник русскому солдату

«На территории мемориального комплекса «Поле Альминского сражения» в Бахчисарайском районе вместе с губернатором Владимирской области Александром Александровичем Авдеевым и председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым открыл памятник «Русскому солдату Владимирского пехотного полка». Открытие памятника, приуроченное к 170-летней годовщине Альминского сражения, призвано увековечить подвиг Владимирского пехотного полка, солдаты и офицеры которого отличились особым мужеством и героизмом, приняв основной удар врага», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

Глава Республики отметил, что Крымская война — это особая страница истории региона, она напоминает о связи поколений, исторической преемственности, о самоотверженности и бесстрашии русских воинов, их беззаветной любви к отечеству. По мнению главы республики, сейчас время консолидации общества, и задачей стоит поддержка президента РФ Владимира Путина и всех, кто выполняет воинский долг.

Как уточнил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов, статуя бойца Владимирского пехотного полка, идущего в штыковую атаку, ранее была установлена «у одной из братских могил на мемориале, где проходило печально знаменитое Альминское сражение». Оригинал был утерян в 50-х годах прошлого века, а «новодел» из бетона установили у подножья часовни на Мемориальном кладбище Крымской войны в Петровской балке в Симферополе.

В этом году историки совместно со скульпторами изготовили точную копию скульптуры и установили ее на Альминском поле.

Альминское сражение (8 (20) сентября 1854 года) — первое крупное сражение Крымской войны между высадившимися в Крыму войсками коалиции Великобритании, Франции и Турции, с одной стороны, и России — с другой, предопределившее начало многомесячной осады Севастополя.