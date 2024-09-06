Досрочное голосование завершилось, началось основное

С 28 августа по 5 сентября в Севастополе проходило досрочное голосование на выборах нового состава Законодательного собрания. За эти девять дней проголосовали 104 926 человек — это 32,2% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Такую информацию озвучила на брифинге 6 сентября председатель Севгоризбиркома Нина Фаустова.

По ее словам, в число досрочно проголосовавших внесены данные по голосованию военнослужащих из Севастополя на трех экстерриториальных участках. Их организовали на линии боевого соприкосновения: один в Херсонской и два — Курской областях, а также голоса военнослужащих, находящихся на кораблях в военном походе.

Никаких жалоб, обращений и заявлений на нарушения в Севгоризбирком не поступало.

Трехдневное голосование

— Сегодня, 6 сентября, начались основные дни голосования. В 8.00 открылись все 188 избирательных участков. Они оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней — КОИБами. На каждом установлены видеокамеры, работающие в режиме видеофиксации. За голосованием наблюдают 703 общественных наблюдателя, — отчиталась Н.Фаустова.

В сентябрьских выборах участвуют шесть политических партий. На 24 мандата выдвинуто 113 кандидатов. Из них 37 — на замещение мандатов по одномандатным избирательным округам: на один мандат в Совет Терновского МО выдвинуто четыре кандидата. В Совет Нахимовского МО на замещение трех мандатов — 11 претендентов.

В течение трех дней: 6, 7, 8 сентября избиратели могут проголосовать на своем избирательном участке с 8.00 до 20.00, а также воспользоваться дистанционным электронным голосованием или на удобном избирательном участке по месту нахождения, предварительно прикрепившись к нему через «Мобильный избиратель», или вызвав избирательную комиссию на дом, по уважительной причине.

По данным Севгоризбиркома, на голосование по интернету было зарегистрировано 21 053 заявки, по системе «Мобильный избиратель» изъявили желание проголосовать 2 078 человек.

Напомним, что на 1 июля 2024 года в Севастополе было зарегистрировано 338 039 избирателей.