Более 4,5 тысяч военных проголосовали на выборах в Крыму через участки в зоне СВО

Более 4,5 тысяч военнослужащих-участников СВО досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственного совета Республики Крым третьего созыва через участки в Херсонской и Запорожской областях, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

Ранее в комиссии сообщили, что крымчане, участвующие в специальной военной операции и находящиеся в зоне ее проведения, смогут проголосовать на региональных выборах досрочно. Для этого на территории Херсонской и Запорожской областей организованы экстерриториальные участки. Голосование проходило с 28 августа по 5 сентября.

«Проголосовали досрочно 4 697, что составляет 0,32% от общего количества избирателей по Крыму», — сообщили в комиссии.

В единый день голосования 8 сентября пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы.