Битва дронов в самом разгаре

Из девяти тысяч претендентов в финал фестиваля по управлению беспилотниками отобрали 75 человек.

В Севастополе «Движение Первых» впервые проводит региональный фестиваль «Битва дронов». Его участники — школьники 6-11 классов, а также студенты колледжей и вузов.

Фестиваль стартовал в мае. В школах прошли презентации: организаторы рассказывали о фестивале и приглашали увлеченных конструированием и пилотированием дронов учащихся принять в нем участие.

Откликнулись более девяти тысяч школьников. Всё лето они проходили теоретическо-образовательные онлайн курсы по управлению беспилотными дронами, а также тестирование. И вот к сентябрю был сформирован основной состав фестиваля — 75 участников. С 1 сентября, чтобы успешно пройти итоговую миссию «Битвы дронов», финалисты посещают практические занятия с экспертами и осваивают мастерство пилотирования по трем направления беспилотных систем — земля, вода, воздух.

На этой недели ребята изучают управление беспилотниками по треку «Земля» — это наземные роверы и бионические роботы-собаки. На следующей — начнется трек «Вода», участники изучат надводные дроны. Последние две недели посвятят тренировкам с воздушными беспилотниками: сначала на симуляторах, затем — настоящие и в реальных условиях.

— В течение сентября финалисты пройдут обучение. В процессе практических занятий эксперты познакомятся с участниками, выявят их сильные стороны и распределят по направлениям-трекам: земля, вода, воздух. За участниками закрепят статус и их роль в команде. В октябре они еще будут практиковаться и готовиться к соревнованиям, а с 11 по 14 октября пройдет суперфинал: ребятам предстоит пройти специальную миссию «Битвы дронов». Перед ними будет стоять определенная задача, ее озвучат непосредственно на суперфинале. Кто наилучшим образом и быстрее всех выполнит миссию — станет победителем, — рассказала организатор фестиваля «Битва дронов» Надежда Дуб.

Первые занятия на треке «Земля» начались на прошлой неделе. Финалисты лично познакомились с робособаками, которые произвели на участников неизгладимые впечатления. Бионическим роботам-близнецам дали имена — Альфа и Аксель.

— У нас второе занятие. Первое было с бионическим роботом Альфа. Ребята научились им управлять с помощью пульта и приложения на телефоне. Сегодня мы будем заниматься сборкой ровера [самоходная машина], который выполняет различные функции: переносит предметы, размещает их в нужном месте. Это необходимо, чтобы ребята почувствовали механику, получили инженерные навыки, — объяснил эксперт-преподаватель трека «Земля» Владимир Гафт.

По его словам в группе собрались очень разные ребята, но все талантливые. Они современные и быстро учатся, для них управление роботом с телефона не вызывает никаких сложностей. «Они в первый раз взяли пульт от бионической собаки в свои руки и сразу же начали делать какие-то манипуляции», — восхищен тренер.

Судя по тому, как увлечено и раскрепощенно финалисты фестиваля общаются между собой и с наставником на практических занятиях, становится понятно, что все участники — целеустремленные юноши и девушки. Причем в группе их почти поровну.

— Меня сюда пригласил мой наставник из казачьей сотни. Я с детства интересуюсь конструированием и робототехникой. Хочу научиться управлять воздушными дронами. Первое занятие очень понравилось. Мне впервые удалось поуправлять робособакой, —поделился впечатлениями студент-первокурсник судостроительного колледжа, кадет севастопольской казачьей сотни, участник «Битвы дронов» Евстифеев Юрий.

А вот восьмиклассницу из школы №6 Марину Баженову стать участницей фестиваля заставило любопытство.

— Мне нравится пробовать новое и разное. Я пытаюсь понять, в какой профессии смогла бы реализоваться. В конце четвертой четверти мы с классом пришли в Кванториум. Нам рассказали, что будет фестиваль и в нем можно поучаствовать. Я зарегистрировалась, прошла онлайн курсы и тесты и вот — я участник фестиваля, — рассказала девушка. Последние ее увлечения были бокс и модельное агентство, но больше всего ее интересует юриспруденция.

— Я ни разу не пожалела, что решилась участвовать в фестивале. Первое занятие очень понравилось: все ребята здесь очень общительные, с ними легко знакомиться, — рассказала М.Баженова.

Фестиваль «Битва дронов» — проект Центра развития человеческого капитала и один из победителей грантового конкурса молодежного «Движения Первых».