За неисправную карусель и поломанную ногу ответит управляющая компания

Прокуратура Гагаринского района Севастополя направила в суд уголовное дело по факту получения ребенком тяжких телесных повреждений из-за неисправной карусели.

По версии следствия, главный инженер ГУПС «УК Гагаринского района-2» не организовал и не проконтролировал своевременный ремонт неисправной карусели на детской площадке на ул.Косарева.

На карусели отсутствовало кольцо для ручного торможения, поэтому дети раскручивали и тормозили аттракцион ногами. Из-за этого ровно год назад пострадал семилетний мальчик. При торможении ногой он получил открытый перелом костей голени.

В соответствии с заключением экспертизы, проведенной еще в июне 2023 года, аварийную карусель нужно было демонтировать, но работники управляющей компании эту работу не выполнили, что впоследствии привело к несчастному случаю.

В результате главный инженер управляющей компании обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд.