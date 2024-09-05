В Крыму пересохли реки

Из-за августовской засухи пересохли реки Черная, Альма и Су-Индол, в связи с чем приток воды в Чернореченское и Партизанское водохранилища полностью прекратился.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, август в 2024 году выдался сухим и жарким. Средняя температура воздуха составила 25°С и была выше многолетней нормы на полтора градуса.

Осадков в последний месяц лета выпало очень мало. Дожди носили ливневой, кратковременный и локальный характер. В некоторых речных бассейнах, например, реки Таракташ и в среднем течении реки Кача, осадков не было вообще. В пределах нормы была ситуация только в бассейне реки Бельбек, где после обильного дождя выпало 39 мм осадков. В бассейнах остальных рек количество осадков составило 1-44% от многолетней нормы. При этом, недобор осадков на Ангарском перевале и в районе Ай-Петри составил 96% и 88%.

«На реках сохранялся режим глубокой летней межени. В начале второй декады августа пересохла река Су-Индол у села Тополевка, а в конце августа — река Черная. На реке Альме выше Партизанского водохранилища пересыхание началось 28 августа. Приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища прекратился», — сообщает пресс-служба Крымского гидромета.

Два года назад пересыхание верховья реки Альма длилось 41 день. В 2019 году сток в верховье реки Черная отсутствовал 95 дней, а в 2020 году — 140 дней.

Согласно инфографике только на пяти из 23 метеостанций Крыма количество выпавших осадков преобладало над средними многолетними значениями. В основном дожди пролились в северном Крыму, а также на северо-западе: Черноморское, Евпатория. На остальных 18 станциях наблюдения, в том числе в Севастополе, Алуште, Ялте и на востоке полуострова сохранялась засушливая погода.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на 5 сентября в Чернореченском водохранилище 36,9 млн куб.м воды. Это нормальный объем для текущего времени года.