Ученые наблюдают за грязевыми вулканами в Ласпи 20 лет

Результаты исследования говорят о спокойствии недр в этом секторе Черного моря в данный момент.

Одним из важных источников парникового газа метана являются грязевые вулканы, как суши, так и подводные. Наиболее доступные объекты для изучения процессов поступления флюидов из недр для севастопольских ученых — выходы пузырьков газа в бухте Ласпи. Они выходят из скальных карбонатных построек (метанолиты голоцена) на абразионной подводной террасе на глубине от одного до четырех метров. Наблюдения за выходами газа проводятся здесь каждае лето с 2004 года.

Члены Севастопольского городского отделения Русского географического общества (РГО), кандидат геологических наук, доцент филиала МГУ Виталий Лысенко и старший методист ГБОУ ДО «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи» Николай Шик при содействии председателя Севастопольского городского отделения РГО Владимира Воробьева совершили мини-экспедицию на берег бухты Ласпи для полевых исследований выходов газа.

В задачи ученых входили наблюдения за интенсивностью выходов газа, их пространственного положения, определение рН морской воды возле выходов. Как показал мониторинг, местоположение конкретных точек выходов пузырьков газа и их количество за много лет практически не изменились.

«Интенсивность выходов газовых пузырьков, согласно нашим исследованиям в ходе экспедиции, находится в обычном режиме, характерном для 20-летнего срока наблюдений за дегазацией в этом месте. Это свидетельствует о спокойствии недр в этом секторе Черного моря в данный момент», — сообщили в Севастопольском городском отделении РГО.