Сдали вымогателя полиции

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, подозреваемого в вымогательстве денег у спортсменов, которые приехали на пляж на спортивных мотоциклах.

Установлено, что 25-летний местный житель вместе со своим 21-летним другом отдыхали на одном из городских пляжей, приехав на него на спортивных мотоциклах. Это заметил проходивший мимо 20-летний парень. Он припугнул молодых людей, что вызовет сотрудников Госавтоинспекции, те заберут спортинвентарь, поскольку на нем нельзя передвигаться по городским улицам, а также выпишут штраф. Но за три тысячи рублей он обещал не звонить.

Старший из приятелей перевел вымогателю требуемую сумму с помощью интернет-банкинга. Младший пообещал сделать это дома, поскольку денег при нем не было. После того, как молодые люди покинули пляж, они обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району установили личность и задержали злоумышленника. В отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело статье «Вымогательство». Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.