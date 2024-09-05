Появился новый вид телефонного мошенничества

Злоумышленники звонят участникам судопроизводства, представляются сотрудником суда, с точностью озвучивают ваше ФИО, дату и время судебного заседания, заявленные требования и номер дела. После чего просят подтвердить явку в судебное заседание, либо указать согласие на получение возражений или иных документов и ходатайств, поступивших по делу, с использованием, в том числе портала «Госуслуги», посредством сообщения смс-кода.

«Обращаем ваше внимание, что судьи, сотрудники аппарата суда (помощники судей, секретари суда, секретари судебного заседания, консультанты, начальники отделов) не просят сообщать каких-либо кодов и паролей и не просят подтверждать согласие на получение информации по телефону. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры мошенников. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам свои персональные данные и полученные пароли для совершения каких-либо действий», — предупреждает пресс-служба суда.

Всю информацию по делам, рассматриваемым Севастопольским городским судом, районными судами города Севастополя, и мировыми судьями судебных районов города Севастополя по номерам телефонов, опубликованных на официальных сайтах судов, а также по номерам телефонов, опубликованных на официальных сайтах.