Накопил штрафов и долгов на полтора миллиона

Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль Peugeot Expert. В ходе проверки выяснилось, что собственник данного автомобиля является должником. Основная сумма долга — 1 406 990 рублей — состоит из неуплаченных алиментов и кредитных обязательств. Сумма неоплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения — около 31 тысяч рублей.

На место остановки неплательщика вызвали представителей Федеральной службы судебных приставов Севастополя, а автомобиль должника отвезли на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция информирует: административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. В случае неуплаты штрафа в указанный срок, постановление по делу направляется в службу судебных приставов-исполнителей для взыскания средств в принудительном порядке.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают севастопольцев своевременно оплачивать свои задолженности, а узнать о них можно с помощью портала «Госуслуги».