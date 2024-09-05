На север Крыма обрушился мощный ливень

В селах Джанкойского, Ниженегорского и Красноперекопского районов Крыма затопило дома.

Обильные осадки выпали в ночь на 4 сентября на территории Нижнегорского района — 45 миллиметров, Джанкойского района — 40 миллиметров, в этом же районе прошел град.

Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Кондратьево Джанкойского района. Водой здесь подтопило 70 частных домовладений, из них в 21 вода зашла в дома.

«Подтоплены 25 частных домовладений в Джанкойском районе и 134 придомовые территории в Джанкойском и Красноперекопском районах», — сообщает в социальных сетях пресс-служба МЧС России по республике Крым.

Для ликвидации последствий непогоды в пострадавших районах задействованы 126 человек и 49 единиц техники. Уровень воды составляет от 20 сантиметров до полуметра. Спасатели производят откачку и сброс воды.

Прокуратура Крыма организовала проверку соблюдения законодательства по предупреждению и ликвидаций последствий ЧС. По ее результатам, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования, уточнила пресс-служба надзорного ведомства.