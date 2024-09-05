Льготников должны кормить бесплатно

Даже если такие дети учатся в техникумах и колледжах за деньги.

Прокуратура проверила исполнение требований законодательства об обеспечении бесплатным питанием детей льготных категорий, обучающихся в колледжах и техникумах Севастополя. города. Таких учебных заведений в городе семь. Обучающиеся в них сироты, дети-инвалиды и дети участников специальной военной операции имеют право на бесплатное питание. Но несовершеннолетним льготникам, которые учатся на коммерческой основе, такая мера социальной поддержки не предоставлялась.

Прокурор города внес в адрес правительства Севастополя представление об устранении выявленных нарушений закона.

«После вмешательства прокуратуры организовано бесплатное двухразовое питание детей льготных категорий в колледжах и техникумах города вне зависимости от источника финансирования их обучения», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.