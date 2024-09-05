Для участников СВО землю найдут

В Крыму у Министерства обороны достаточно земли, чтобы обеспечить военнослужащих — участников специальной военной операции земельными участками. Об этом заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Он также дал соответствующие поручения руководителям Министерства обороны и Генерального штаба: «Они подготовят предложения и необходимые ресурсы будут выделены».

«Что касается социальных гарантий, то, конечно, страна должна не просто думать, а решать эти задачи. Вот, командир 810-й бригады морпехов Черноморского флота сказал мне об этом. И местные власти, я имею ввиду крымские власти, готовы все сделать для того, чтобы земли выделять. И сделают это в ближайшее время. Если, конечно, у Минобороны, а там достаточно земли Минобороны, этого не хватает», — сказал В.Путин.

Ранее стало известно, что Крымское правительство расширили список участников спецоперации, которые имеют право на бесплатный земельный участок. Согласно внесенным изменениям в Закон Республики Крым № 66/ЗРК-2015 все граждане с любым местом регистрации и проживания в России после заключения контракта в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту на территории Республики Крым в рамках СВО приобретают возможность получить земельный участок на полуострове.