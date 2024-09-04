Военнослужащие голосуют досрочно и на передовой

Для находящихся на передовой военнослужащих Севастопольский горизбирком организовал три избирательных участка: два — в Курской и один Херсонской областях. Голосуют на них с 28 августа.

В Севастополе проходит избирательная кампания — город избирает новый состав заксобрания. В этот раз голосовать можно не только 6-8 сентября, но и досрочно — с 28 августа, чтобы избежать большого скопления людей на избирательных участках.

Согласно городскому закону «О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя», избиратели военнослужащие, зарегистрированные в городе вне места расположения воинской части, голосуют на общих основаниях на избирательных участках. Также севастопольцы, участвующие в специальной военной операции (СВО) и находящиеся в зоне ее проведения, могут проголосовать на спецучастках. Севгоризбиркомом образованы три экстерриториальных избирательных участка: два в Курской и один — в Херсонской области. Голосование и наблюдение за голосованием на таких участках организовано в соответствии с Положением ЦИК «Об особенностях подготовки и проведения голосования на избирательных участках за пределами территории субъекта РФ, где избиратели обладают активным избирательным правом», сообщили в пресс-службе Севгоризбиркома.

Нужно отметить, что по решению Центральной избирательной комиссии в приграничных территориях России избиркомы могут запрещать фото- и видеосъемку во время голосования. Снимать смогут только аккредитованные СМИ. Такая ограничительная мера принята для снижения рисков, которые в настоящий момент существуют в ходе избирательной кампании. Современные технологии позволяют в течение доли секунды передать локацию с описанием или даже с фотографией того, что происходит в этой точке, особенно при массовом скоплении людей.

На проведение досрочного голосования Севастопольской городской избирательной комиссии никакого дополнительного финансирования не потребовалось. За семь дней досрочного голосования — с 28 августа по 3 сентября уже проголосовали почти 72 тысячи избирателей. Всего их чуть больше 338 тысяч.

Основные выборы депутатов в Законодательное собрание Севастополя пройдут с 6 по 8 сентября. 16 депутатов избирают по партийным спискам, остальные восемь — по одномандатным округам. В Нахимовском муниципальном округе жители также выбирают трех депутатов в местный совет, а в Терновском — одного.