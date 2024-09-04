В керченском порту украли оборудования на три млрд рублей

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже производственного оборудования для цементного завода на сумму около 3 млрд рублей, которое находилось на территории Керченского морского порта Камыш-Бурун. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Кражу производственного оборудования для цементного завода на сумму порядка 3 млрд рублей раскрыли мои коллеги из МВД по Республике Крым. Задержаны трое подозреваемых. По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации», — цитирует И.Волк ТАСС.

Волк добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже (ч.4. ст.158 УК РФ). Подозреваемые арестованы. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.