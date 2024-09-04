Севастопольские биологи завершили вторую совместную экспедицию в Гвинее

Вторая совместная экспедиция Института биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН и Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи CEREMAC-G в рамках проекта по разработке новой комплексной методики оценки экологического состояния экосистем речных бассейнов в условиях тропической зоны завершилась 28 августа 2024 года, сообщает пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ.

Согласно информации, в Гвинее проведены полевые исследования, которые длились около месяца. В результате удалось собрать данные для последующих исследований, отобрав около 900 проб воды, донных отложений, почвы, растительности и гидробионтов вдоль русла реки Фатала, от префектуры Боффа до региона Боке. Районом сбора данных также стала акватория Атлантического океана и аграрно-промышленных районах.

Всего в экспедиции приняли участие 22 специалиста, включая 9 сотрудников ИнБЮМ. Они рассказали, что работа проходила в сложных условиях влажного сезона, однако это не помешало получить ценные данные об изменениях в бассейне реки Фатала.

Ученым также удалось взять отбор проб воды на содержание тяжелых металлов, хлорорганических соединений и радионуклидов, провести гидроакустические исследования с использованием эхолота, а также выполнить пробоподготовку в Университете имени Гамаля.

Собранные образцы планируется транспортировать в Севастополь, для последующей их обработки в лабораториях ИнБЮМ.