Ограничение на посещение леса продлили до 26 сентября

Соответствующий приказ от 02.09.2024 № ПР/210 «О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя от 25.07.2024 № ПР/189 «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств» опубликован на официальном сайте ведомства.

Прежде ограничения были введены до 5 сентября, теперь же они продлены до 26 сентября.

Ограничения введены на всей территории севастопольского лесничества, кроме участка Большой Севастопольской тропы от Балаклавы до пляжа Серебряный.

Гражданам запрещается въезд на любом виде транспорта, за нарушение Севприроднадзор грозит административной ответственностью.