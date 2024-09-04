Национальный парк «Крымский» посещать можно, но дорого

После временного перерыва в связи с введение особого противопожарного режима с 3 сентября опять разрешили посещение Национального парка «Крымский» (Управление делами Президента РФ), сообщается на официальном сайте парка.

Там же напоминается, что приобрести входные билеты на посещение парка можно в кассе на кордоне «Грушевая поляна», откуда начинается туристический маршрут: Грушевая поляна – ущелье Уч-Кош – Красный камень – Беседка ветров – Роман-Кош – Дубрава 2 – Косьмо-Дамиановский мужской монастырь – Царский домик. Посещение этого маршрута возможно с 13.00 до 19.00.

Цена на посещение данного маршрута составляет 2000 рублей с человека, скидки для местных жителей пока не предусмотрены, что вызывает непонимание с их стороны.

«Во-первых, для местных почему нет тарифа, как везде. Да и для туристов зверский. На семью 6 тыс. За эти деньги очень даже можно покутить неплохо,но точно не в лес съездить))) Заинтересованность у людей есть к локации,только ценник неадекват. Если его сделать вменяемым, то был бы поток, и было бы больше прибыли. Ладно бы в Крыму это был единственный заповедник, так ЮБК балует видами и локациями своими», – пишет в комментарии пользователь соцсети Вероника.

«Ну, тогда вообще проще по старинке «партизаном» пройтись с детства знакомыми тропками», – поддержал ее другой пользователь Александр. Он же посоветовал администрации парка освежить в памяти содержание марксистской теории денег в свете реалий денежного обращения.

Как объяснили «Севастопольской газете» в администрации парка, льготы на посещение парка все-таки есть, они распространяются на многодетные семьи, участников СВО, пенсионеров (300 рублей), и детей в возрасте до 7 лет.