Гидротехнические сооружения в Корабельной бухте закрепили за АО «ОСК»

Завершена оценка федерального имущества для внесения в Уставный капитал АО «ОСК», сообщает пресс-служба Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Речь идет о находящемся в федеральной собственности гидротехнических сооружениях в Корабельной бухте Севастополя. Как сообщается, «оценка проведена в связи с Распоряжением правительства РФ от 16 апреля 2024 года №935-р для внесения имущества в уставной капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (г.Санкт-Петербург) в качестве вклада Российской Федерации».

АО «ОСК» – крупнейшая судостроительная компания России, в холдинг входят 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Российской Федерации.