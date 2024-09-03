Житель Севастополя осужден на 16 лет за приготовление теракта

Федеральной службой безопасности Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по статьям «приготовление к террористическому акту», «незаконное хранение взрывчатых веществ» и «государственная измена в форме шпионажа» в отношении 46-летнего гражданина России, жителя Севастополя.

Мужчину задержали в сентябре 2023 года за подготовку теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. В ходе следствия задокументирован факт его вербовки Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления террористической деятельности в Крыму, сообщила пресс-служба ФСБ России.

Мужчина признался, что в мае 2023 года испугался призыва в зону СВО, связался через Телеграм с сотрудником ГУР Украины и по его заданию передавал сведения о Севастопольской бухте, расположении ПВО, перемещении кораблей и подлодок, следил за аэродромом «Бельбек», перепрятывал взрывчатку из тайника и готовил подрыв железной дороги в районе села Почтового.

Южным окружным военным судом террорист осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы.