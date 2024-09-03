Участник украинского десанта в Крыму приговорен к 20 годам заключения

Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Любаса к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на военнослужащих ВС РФ.

«Любас добровольно вступил в организованную группу для совершения планируемого террористического акта — высадки на территории Черноморского района Республики Крым, проведения фото- и видеофиксации факта установления там государственного флага Украины и вооруженного нападения на военнослужащих ВС РФ. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сообщил ТАСС представитель суда.

Провальный десант

Утром 4 октября 2023 года в нескольких километрах от мыса Тарханкут в Крыму была обнаружена десантная группа ГУР Украины. Для прибытия к месту высадки диверсанты использовали крупную моторную лодку с системой спутниковой навигации, а также гидроциклы, на которых передвигалась основная часть группы. По предварительным данным, группа могла насчитывать до 16 человек. После того как десант был обнаружен, его уничтожил самолет морской авиации.

Один из диверсантов — 46-летний солдат А.Любас был пленен. На кадрах допроса он рассказывает, что служил в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, целью высадки десанта было установить в Крыму флаг, после чего сделать фото и видео.