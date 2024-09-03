Севастопольский ансамбль «Русь» завоевал симпатии москвичей

Этот крупнейший фестиваль-конкурс проходил с 23 августа по 1 сентября в самом центре Москвы, а также на различных площадках в столичных округах. В фестивале приняли участие сотни музыкальных коллективов, которые исполняли свои произведения без дополнительного аккомпанемента, они вышли на улицы городов и на импровизированные концертные площадки с целью завоевать симпатии москвичей и получить признание профессионального жюри. Участников фестиваля разделили по номинациям.

Творческий коллектив из Севастополя участвовал в номинации «Большие вокальные группы от 9 человек». Всеобщее признание москвичей и гостей столицы позволило коллективу войти в число самых полюбившихся и потому отмеченных Призом зрительских симпатий.

Заметим, что Гран-при фестиваля этого года завоевал южноафриканский коллектив Zolani Youth Choir, в категории «исполнение с использованием live looping» лучшей стала москвичка Sonya Singleton, а в номинации «большие вокальные коллективы» первое место присудили филиппинскому хору Los Cantantes de Manila.

Напомним, что ансамбль «Русь» имени П.Савченкова основан в 1984 году на базе Севастопольского центра культуры и искусств. В настоящее время коллективом руководит Светлана Бельцева, в составе ансамбля — 13 исполнителей.