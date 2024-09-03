Пьяный водитель пытался вручить 500 евро сотруднику Госавтоинспекции

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Евпатории, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения и покушении на дачу взятки сотрудникам ГИБДД.

Установлено, что 38-летий мужчина, ранее неоднократно судимый за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишенный права управления транспортными средствами, 12 июня 2024 года был задержан сотрудниками ГИБДД за аналогичное правонарушение. Водитель решил откупиться: в патрульном автомобиле он попытался передать инспектору 500 евро. Сотрудник ДПС взятку принять отказался и вызвал следственно-оперативную группу.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.