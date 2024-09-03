Охоту будет контролировать государственная система управления

«С 1 января 2025 года в России начнет функционировать новая государственная информационная система управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Постановление, определяющее порядок ее создания, развития и эксплуатации, подписано. Государственная информационная система позволит упростить взаимодействие органов власти в вопросах, затрагивающих интересы охотников-любителей и охотопользователей. В свою очередь это поможет сократить сроки предоставления государственных услуг в этой сфере», — сообщает пресс-служба Кабмина.

В составе новой системы будет функционировать государственный охотохозяйственный реестр и другие реестры, связанные с охотой и охотхозяйствами.

«Это будет способствовать формированию достоверной информации о состоянии охотничьих хозяйств и охотничьих ресурсов, позволит своевременно выявлять и реагировать на изменения, происходящие под воздействием природных или антропогенных факторов», — говорится в сообщении.

Новая информационная система будет взаимодействовать с цифровыми ресурсами МВД, ФНС, Росприроднадзора, ФАДН, Роскадастра, а также с системами региональных структур, отвечающих за развитие охотничьего хозяйства. Оператором системы определено Минприроды.

Без охоты

Напомним, что в Севастополе охоту запретили в 2021 году. Власти города расторгли все соглашения с охотхозяйствами.

«Вместе с прокуратурой мы расторгли все охотхозяйственные соглашения. Все лесные угодья возвращены в собственность Севастополя и считаются лесами. Пока не внесены изменения в федеральное законодательство, охота в лесах города запрещена и является незаконной», — объяснял принятое решение губернатор Михаил Развожаев.

Севастопольские охотники охотятся по путевкам в соседнем субъекте — на территории Республики Крым.