Набережная должна быть бетонной

Состав ремонтных работ, выполняемых в настоящее время на набережной Приморского бульвара, не сможет уберечь ее от разрушений штормовыми волнами. Судя по всему, ремонт сможет решить исключительно архитектурные, но не инженерные задачи. Так считает главный специалист-гидротехник ООО «Моргидропроект» Андрей Деев. В 2007-2008 годах специалистами тогдашнего ЧП «Моргидропроект» был разработан проект трех волноотбойных стен па набережной Приморского бульвара, каждая из которых включила три пониженные площадки в местах спусков к морю, однако нынешние планы нарастить шесть подпорных стен, соприкасающихся с водной поверхностью бухты вдоль границы бульвара, безопасность набережной не обеспечит.

— В большой шторм это может стать своеобразной плотиной, которая будет препятствовать обратному сходу воды. То есть, большие массы воды будут там стоять, образуя бассейны, без свободного слива воды в море. Надо будет устраивать какие-то места, откуда вода сможет сойти, — прокомментировал «Севастопольской газете» архитектурные решения проекта ремонта набережной А.Деев.

По его мнению, такое решение возможно, но тогда сама набережная теряет изначальный вид, она будет отличаться от того, что есть сейчас в Балаклаве, в Ялте, когда вода плещется «у самых ног». Притом, что в местах, где устроены волноотбойники, наращивание высоты стен технически вряд ли что-то решит.

Инженер также настаивает, что покрытие набережной было бы разумно сделать из бетона, возможно, более прочного, а не выкладывать плиткой, даже удвоенной толщины.

А.Деев предлагает обратить внимание на Ялтинскую набережную, там нет никаких отбойных стен: нижняя бетонная набережная находится на низкой отметке, вторая набережная, высокая, выложена гранитом.

— Эта набережная была и до революции бетонной, никаких волноотбойных стен там не было, — подытожил А.Деев.