На Эски-Кермен археологи раскопали уникальную усадьбу

Находка сделана экспедицией Института археологии Крыма РАН совместно с сотрудниками НИЦ истории и археологии Крыма КФУ им.Вернадского. Усадьба размещалась в центре древнего городища, рядом с главной базиликой. Исследуя руины двух помещений, специалисты отметили, что обнаруженная постройка отличается от тех, что были найдены ранее.

«Стены помещений сложены из камня на земляном растворе. В кладке есть горизонтальные пустоты — следы от деревянных лежней — балок для скрепления кладки в процессе постройки. Обычно такие использовали при позднесредневековом строительстве домов Херсона и Крыма вообще. По всему периметру помещений видны следы большого пожара, в котором погибла постройка. В развале камней найдены обломки каменных архитектурных деталей — декоративного карниза, украшенного врезными треугольниками, раскрашенными красной краской. Оконные откосы, орнаментированы врезным декором из пересекающихся кругов», — сообщила участница экспедиции, заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова.

По словам археологов, добротный дом с отделкой в центральной части городища мог принадлежать «непростому человеку». Скорее всего, ее владельцем был архонт — высокопоставленный вельможа.

По предположениям исследователей в городе могло быть построено до четырех сотен усадеб и, если считать, что одна семья состояла из пяти человек, то, возможно, в период расцвета Эски-Кермена в XII-XIII веках, его население насчитывало около двух тысяч жителей.

Городище Экски-Кермен появилось в первые века нашей эры. На плато и в округе исследователи выделили около четырех сотен пещерных сооружений. В XII-XIII веках поселение превратилось из крепости в городской центр. В нем построены базилика, квартальные однонефные церкви и часовни, кварталы усадеб. Между ними проходили улицы и переулки. Дома были, в основном, двухэтажные. Односкатная или двускатная крыша покрывалась черепицей. Люди занимались земледелием и скотоводством. Считается, что поселение пришло в упадок после набега Ногая в 1299 году. Большинство жителей также вероятно покинули свои дома после эпидемии чумы 1347 года. В любом случае, к концу XIV века город окончательно прекратил свое существование.

Летом 2023 года на городище обнаружили уникальный средневековый христианский храм, о существовании которого исследователи ранее не знали. Были также найдены следы древних дач и огородов, хотя традиционно считалось, что северная часть плато Эски-Кермен не была застроена.