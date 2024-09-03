Чтобы помнили о Беслане

В Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в Севастопольском центре культуры и искусств (СЦКиИ) прошло памятное мероприятие — инсталляция «Мы помним», посвященное жертвам трагедии в Беслане.

Организация ветеранов спецназа в восьмой раз проводит проектную инсталляцию, посвященную памяти событий, которые произошли в школе №1 города Беслана. Тогда на линейке 1 сентября террористы захватили школу и удерживали в заминированном здании более тысячи заложников. В результате штурма и освобождения заложников погибло 333 человека, большинство из которых — дети.

— При освобождении заложников наши бойцы спецназа проявили мужество и героизм. В школе в Беслане погибло 10 сотрудников подразделений «Альфа» и «Вымпел». Закрывая детей своими телами они выводили их из здания школы, – рассказал журналистам председатель Севастопольской региональной общественной организацией ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ – Русь» Андрей Кудрявцев, он также отметил, что проект — это напоминание о тех трагических событиях и утверждение, что терроризм в любом проявлении есть зло, которое должно быть уничтожено.

Бойцы спецназа на сцене СЦКиИ инсценировали момент подготовки к штурму здания для освобождения заложников. После состоялся концерт-реквием, в котором приняли участие хореографическая студия «Черное море», группа «Мюзик-экс», воспитанники театральной студии «Игра».

В фойе перед мероприятиям развернули уникальную выставку вооружения Сил специального назначения и других спецподразделений Министерства обороны. На выставке были представлены современные виды вооружения, которые используется не только группами спецназа, но является эффективным огневым средством на передовой специальной военной операции. Особый интерес школьники и кадеты проявили к крупнокалиберному автоматическому пулемету, автоматическому гранатомету, а также разновидностям снайперских винтовок и пулемету Калашникова «Печенег».