Житель Керчи арестован за шпионаж

Задержанный за сбор и передачу сведений о ПВО Крыма 23-летний житель Керчи дал признательные показания.

«Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. У задержанного изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским куратором, полностью изобличающую его противоправную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст.275 (государственная измена в форме в шпионажа) УК России. Санкция названной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанный дал признательные показания. «В сентябре прошлого года [я] вышел на телеграм-канал «партизанского движения» и связался с координатором. Они занимались диверсионными методами в отношении Вооруженных сил РФ», — говорит задержанный на видео, опубликованном ФСБ.

По его словам, он снял на видео местонахождение ПВО, скинул координаты координатору. После этого молодой человек был задержан.