Высокая зарплата лишь у одного из шести севастопольцев

Только 16,6% жителей региона имеют зарплату выше 86,5 тысяч рублей — это средняя по стране. Показатель Республики Крым еще ниже — 77 место с 12,1% высокооплачиваемого населения, следует из рейтинга высоких зарплат по российским регионам РИА Новости.

Как отмечают эксперты, с 2023 года на российском рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат. Так, средняя зарплата по стране за 2023 год выросла на 14,5%, до 74,8 тысячи рублей, во втором квартале 2024 года она уже составила 86,5 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Это вызвано тем, что в округе достаточно высокий доход в области добычи нефти и газа, а цены ниже, чем во многих других северных и удаленных регионах.

Москва и Санкт-Петербург в десятке городов с высоким уровнем заработной платы. В Москве выше среднего зарабатывают 45,7% жителей. В Петербурге — 44,1%.

Замыкают рейтинг зарплат Карачаево-Черкесская Республика, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкарская и Чеченская республики. Последнее место заняла Ингушетия.