Троллейбус разрисовали к Дню знаний

«В преддверии 1 сентября сотрудники Севэлектротранса оформили общественный транспорт праздничным дизайном. Троллейбус будет радовать школьников на маршруте №12», — написал в соцсетях и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

Он также поздравил школьников и учителей, студентов и преподавателей с Днём знаний и напомнил, что правительство города особое внимание уделяет не только разукрашиванию автобусов и троллейбусов, но еще строит новые школы и детсады, ремонтирует школьные здания и благоустраивает территории возле учебных заведений.