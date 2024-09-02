Севастопольских учителей наградили премией Президента РФ

Трое севастопольских учителей награждены премией Президента России по результатам их участия в конкурсе, инициатором проведения которого в 2018 году стал Владимир Путин. Всего победителей 1250 из всех 89 субъектов Российской Федерации, включая воссоединенные регионы. Все премии уже перечислены педагогам.

В числе победителей этого года — учитель начальных классов севастопольской средней школы №23 Полина Суслова, учитель русского языка и литературы гимназии №1 имени А.С.Пушкина Ирина Куляба, учитель испанского языка школы №45 Анна Симонова.

Размер Президентской премии составляет 200 тысяч рублей. Ее присуждают по итогам конкурса, цели которого — стимулирование учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развитие их творческого и профессионального потенциала. Участниками конкурса могут стать учителя из всех регионов России, работающие в школах не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю.