Реставрацию Воронцовского дворца планируется завершить до конца 2025 года

Дворец в Алупке — летнюю резиденцию генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии графа Михаила Воронцова (1782-1856) отреставрируют до декабря 2025 года, при работах используются исторические документы и рисунки.

Ранее сообщалось, что договор с подрядчиком был разорван из-за срыва сроков работ и в связи с тем, что руководитель подрядной организации подозревается в хищении авансовых платежей по другим объектам.

«В соответствии с планом-графиком приемка работ запланирована в декабре 2025 года», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном первым заместителем министра культуры Республики Крым Ольгой Буровой.

По ее словам, работы проводятся строго в соответствии с научно-проектной документацией, прошедшей историко-культурную экспертизу. Основой архитектурных решений и работ по реставрации, воссозданию первоначального внешнего облика дворца героя Отечественной войны 1812 года стали различные исторические документы, в том числе рисунки и зарисовки.

В настоящее время ведется работа по приведению в надлежащее состояние парка и территории дворца, в том числе их благоустройство с укладкой брусчатки. Строительная готовность объекта составляет 91,5%.

Работы по сохранению объекта культурного наследия «Комплекс сооружений Воронцовского дворца (1830–1846 гг.)» проводится в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». На эти цели предусмотрено 701,57 млн руб.

О дворце

Воронцовский дворец является одной из визитных карточек Южного берега Крыма. Он был построен по проекту английского архитектора Эдуарда Блора в первой половине XIX века по заказу крестника императрицы Екатерины II графа Михаила Воронцова.

Дворец окружен старинным парком, раскинувшимся на площади более чем 30 га, там произрастает более 200 видов экзотических деревьев и растений. Дворцово-парковый комплекс ежегодно привлекает тысячи экскурсантов.