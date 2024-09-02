Проверяют обстоятельства конфликта в парке

Следком по Крыму и Севастополю проводит расследование конфликта, в котором полицейский причинил телесные повреждения мужчине. Есть альтернативное мнение, что пострадавший нападал на полицейского.

В соцсетях широкое распространение получила информация о привлечении к уголовной ответственности сотрудника полиции Севастополя, который в ходе конфликта ножом причинил телесные повреждения мужчине. В ряде источников указывается, что агрессию первым проявил не сотрудник полиции, а другой участник конфликта. Поэтому председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Полицейский отправлен судом под домашний арест на два месяца. Его жена записала видео с обращением к главе Следкома и утверждает, что ее муж защищался от нападавшего, но следком почему-то квалифицировал его действия как покушение на убийство. Женщина просит детально разобраться в деле.

Конфликт произошел в парке на ул.Хрусталева, полицейский — водитель ППС в этот день был выходным, второй участник имеет судимости за наркотики и грабеж.