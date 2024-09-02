Началась вакцинация от гриппа

Мобильный пункт вакцинации работает на площади Нахимова, также вакцину можно получить во всех поликлиниках города.

В Севастополе 2 сентября стартовала ежегодная сезонная кампания вакцинации против гриппа. Она продлится до конца ноября.

— Прививочная кампания обычно начинается в сентябре для того, чтобы у организма была возможность выработать иммунитет к пику заболеваемости. На данный момент эпидемии нет, но важно провести профилактику, – рассказал журналистам врач-участковый терапевт поликлиники №5 Первой городской больницы Рустем Алиев, он в первый день кампании работает в мобильном прививочном пункте на пл.Нахимова.

По словам доктора, каждый год ВОЗ выпускают рекомендации по составу и наличию вакцины. В этом сезоне в Севастополе прививают тремя трехвалентными вакцинами против двух видов гриппа А и гриппа В: Ультрекс квадри, Совигрипп и Флю-М. Все они отечественного производства.

— Пациенту рекомендована одна внутримышечная вакцина в зависимости от категории граждан. Так Ультрекс квадри получат беременные женщины и дети, Флю-М рекомендована лицам с хроническими заболеваниями, Совигрипп — всем лицам от 18 лет до 60 лет.

Для того, чтобы привиться, необходимо обратиться в свою поликлинику, при себе необходимо иметь паспорт. Прививка абсолютно бесплатна для всех категорий населения. Для создания иммунитета в городе планируют привить порядка 60% от общего населения города.