На Малаховом кургане откроют шахматный клуб

Клуб будет носить имя русского офицерa, генерал-майорa, участника Крымской войны, шахматистa, князя Сергея Урусова.

Гусарский офицер С.Урусов прибыл в осажденный Севастополь в 1854 году, здесь он проявил себя отважным офицером. С 1855 года командовал Полтавским пехотным полком. В редкие моменты затишья С.Урусов играл с офицерами по нескольку партий одновременно, не глядя на доску.

Во время обороны Севастополя он познакомился с Львом Толстым. Их дружеские отношения продолжались до конца жизни. В письме к «Шведским поборникам мира» Л.Толстой описывает эпизод, связанный с С.Урусовым во время Крымской войны: «Я помню, во время осады Севастополя я сидел у адъютанта Сакена, когда в приемную вошел князь С.С.Урусов, очень храбрый офицер, большой чудак и вместе с тем один из лучших европейских шахматных игроков того времени. Он сказал, что имеет дело до генерала. Через десять минут Урусов прошел мимо нас с недовольным лицом. Провожавший его адъютант вернулся к нам и, смеясь, рассказал, по какому делу Урусов приходил к Сакену. Он приходил за тем, чтобы предложить вызов англичанам сыграть партию в шахматы на передовую траншею перед 5-м бастионом, несколько раз переходившую из рук в руки и стоившую уже нескольких сот жизней».

Широко известен факт шахматной партии «вслепую», которая проходила буквально под огнем английской артиллерии. Как раз театрализованный спектакль этой исторической партии организаторы в постановке театра живой истории «Эпоха» обещают представить в рамках открытия шахматного клуба. В открытии примут участие представители Севастопольской федерации шахмат.

Напомним, что практика создания шахматных школ на открытом воздухе уже давно получила широкое распространение. В Севастополе такая традиция существовала на Матросском бульваре, она сохранилась до сих пор на Приморском.

Открытие шахматного клуба на Малаховом кургане намечено на 15.00, у здания бывшего кафе «Бастион».