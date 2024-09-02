День знаний отмечают в сороковой раз

Праздник первого звонка, введенный Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году, в этом году отметили в сороковой раз. Правда, на этот, 2 сентября.

На внутреннем дворе средней школы №14 утром собрались на торжественную линейку первоклассники и завтрашние выпускники. Последние ответственно, «за ручку» вывели на линейку малышей, которых в этом году набралось на три класса, примерно по 25 человек.

Первоклашкам и одиннадцатиклассникам предстоящий учебный год наверняка запомнится на всю жизнь, о чем сказала и директор школы Ирина Улыбышева.

Старшим школьникам она пожелала определиться с выбором жизненного пути и хорошо подготовиться к ЕГЭ, а первоклассникам – полюбить школу и почувствовать вкус к учебе.

Поздравить школьников пришел и ветеран Вооруженных Сил генерал-майор в отставке Виктор Субботин.

От администрации Ленинского района Яна Пикчур пожелала новым ученикам быть старательными и послушными, а старшеклассникам – ярких незабываемых впечатлений. В качестве подарка чиновница передала учителям для ребят билеты-приглашения в кино.

В завершении торжественной линейки по традиции прозвучал первый школьный звонок, который дали одиннадцатиклассник Алексей и первоклассница Ксения.

В этот день праздник Первого звонка прошел во всех севастопольских школах, в том числе в школе №43, где был введен в строй новый корпус для начальной школы и детский сад, построенные по программе комплексного развития территорий. Новый корпус находится на улице Молочная,83 (Доброгород), он получился просторным, с театральным залом и даже с гримерками. Решен вопрос с транспортной доступностью, а также с организацией заезда к школе, в перспективе будет решаться вопрос устройства парковочного пространства.

По словам присутствующего на линейке губернатора Михаила Развожаева, основной корпус также надеются отремонтировать в ближайшие годы.

Вспомнил глава города и о Дневнике севастопольского школьника, который по традиции все ученики получат на руки, в этом году он посвящен 80-летию Великой Победы.

Ранее директор Департамента образования Максим Кривонос сообщил, что по состоянию на 1 сентября в первые классы севастопольских школ зачислены 5073 ученика, прием продлится до 5 сентября.