В Ласпи сгорел один из домиков скандального глэмпинга

О пожаре в деревянной постройке в районе бухты Ласпи сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю около шести часов вечера 29 августа: «Горит деревянная двухэтажная постройка. По предварительной информации, площадь возгорания 50 квадратных метров. Работают силы МЧС России, Спасательной службы, Лесхоза».

Позже, по уточненной информации, площадь пожара составила 225 квадратных метров. Также загорелась растительность на прилегающей территории. Пожарные и лесники продолжали проливку территории. Помощь в подвозе воды им оказывали пожарные-добровольцы детского лагеря «Ласпи».

Полностью ликвидировать пожар удалось к 22 часам. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств пожара в глэмпингах в Ласпи. По предварительной информации возгорание произошло в административном здании комплекса модульных некапитальных сооружений, размещенных ООО «Алника». Установление причин и обстоятельств возгорания находится на контроле природоохранного прокурора. Будет дана оценка полноте исполнения противопожарного законодательства в границах особо охраняемой природной территории, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что у властей Севастополя есть претензии к ООО «Алника», которое получило грант на строительство глэмпинга и, как оказалось, установило модульные домики, вбив сваи в нестабильные грунты. Объект сдать в эксплуатацию не получилось. Если договор с фирмой правительством будет расторгнут, ООО «Алника» должно вернуть полученный грант.