В Крыму началась уборка ялтинского лука

Всего планируется собрать порядка 24 тысяч тонн лука с одной тысячи гектаров.

«На сегодняшний день идет массовая уборка лука в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Нижнегорском районах. Собрано 15 тысяч тонн лука, из них 700 тонн — заложено на зимнее хранение», — сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Ялтинский лук — сорт сладкого репчатого лука, выведенный в Крыму на основе происходившей из района села Оползневое натурализованной формы португальского лука Мадерский плоский, завезенного в Россию в XIX веке.

Семенной материал Ялтинского лука часто высевается в северной, степной части Крыма на поливных плантациях. Луковицы вызревают товарного размера и визуально неотличимы от южнобережного, однако при других почвенно-климатических условиях в них проявляется традиционная луковая горечь.