«Русскую Трою» проведут 7-8 сентября

В этом году военно-исторический фестиваль «Русская Троя», посвященный героической обороне Севастополя в дни Крымской войны 1853 –1856 годов, переименован в историко-просветительское мероприятие «По следам «Русской Трои» и пройдет не на Малаховом кургане, а в ретрокинотеатре «Украина». Так решено из соображений безопасности.

На этой выставочной площадке 7 и 8 сентября будет воссоздана красочная страница истории из жизни Севастополя. Посетителей встретят сотрудники музея в образах горожан и солдат середины XIX века. Будут работать реконструкторы, которые представят тематические выставки, посвященные жизни и быту участников первой обороны.

Для гостей в «реконструированном историческом городе» откроется более 20 интерактивных площадок и мастер-классов, разместят экспозиции уникальных предметов из фондовой коллекции музея. Также в программе — концерты, театрализованные представления, спектакли и многое другое.

Собрали коллекцию старинных костюмов

За почти десятилетие со дня начала проведения фестиваля «Русская Троя» (2015) в Музее обороны Севастополя собралась полноценная коллекция исторических костюмов. На складе в «Украине» хранятся почти две сотни костюмов разных эпох. Это копии полных комплектов военной формы периода Крымской и Великой Отечественной войн: нижнее белье, шинели, сапоги, фуражки; обмундирование солдат и офицеров французской и английской армий; полсотни женских и мужских костюмов — платья, рубахи, сарафаны, жилеты, фраки горожан XVIII–XIX вв.

Особенно активно коллекция пополнилась к фестивалю «Русская Троя» в 2017 году.

— До этого у нас были только костюмы русских солдат. С 2017 года мы начали шить и реплики гражданской одежды. Научные сотрудники в библиотеках изучали старинные книги, находили иллюстрации. Вместе с начальством рассматривали их и выбирали самые интересные модели, которые могли бы использовать для реконструкции «городка». По задумке, в городке должны «проживать» все слои населения: крестьяне, горожане, купцы, солдаты, представители дворянства, интеллигенция, — рассказала заместитель начальника информационно-издательского отдела Музея обороны Севастополя Светлана Куксова.

К «Русской Трое-24» гардероб освежили. Новые костюмы сшили специально для музейного мероприятия по выкройкам «настоящих платьев».

Была проделана колоссальная работа. Платья и нижние юбки выполнены из натуральных тканей. Дамский модный гардероб XVIII–XIX веков ограничивался обязательным набором элементов — платье, накидка, шляпка, обувь. Сумочка в этот перечень не входила. Кроме того, женское платье того времени не предусматривало карманов, поэтому все важные мелочи, которые могли пригодиться «здесь и сейчас», приходилось носить на поясе. Так появился шатлен — декоративный зажим с цепочкой, на которую крепились подвески с мелкими предметами — часами, ножничками, кошельком или ключами.

Преображение музейщиков

Костюмированное историко-просветительское мероприятие «По следам «Русской Трои» предполагает, что на интерактивных площадках будут работать сотрудники музея в образах горожан и солдат середины XIX века.

— Я на мероприятии в образе горожанки модерирую локацию «Деревянные магниты». В мой образ входит каркасное платье, нижняя юбка, чепчик или шляпка. Дополняет костюм поясная сумка-кошелек ручной работы. Это нарядное платье, мастера постарались сделать его достаточно аутентичным, соответствующим той эпохе, — говорит хранитель отдела учета музейных фондов Татьяна Ивкова и добавляет. — Кажется, оно мне идет.

На площадке «Каллиграфия» в образе гувернантки гостей встретит заведующая отделом «История Крымской войны» Екатерина Малиновская.

— Я ежегодно работаю на площадке «Каллиграфия». Модераторы площадки одеты в костюмы гувернанток — это женщины фактически домашние учительницы, — объяснила Е.Малиновская.

Обычно гувернантками в дворянских или обеспеченных мещанских семьях служили молодые иностранки, поскольку обучение было сопряжено с изучением иностранных языков. В середине XIX века предпочитали гувернанток-француженок, а в конце века в моду уже вошли образованные русские девушки.

Одежда домашних учительниц была скромной. Платья шили из плотных натуральных тканей, чаще всего шерстяных. Для облегчения ухода за такой одеждой использовались небольшие отложные воротнички, которые можно было стирать, а также манжеты и передники.

Русская шинель

В фондах Музея обороны кроме других ценных объектов бережно хранится оригинал солдатской шинели 1829-1855 годов. По ее образцу для просветительских мероприятий шили реплики. В рамках фестиваля «Русская Троя» можно будет побывать на складе, где хранятся комплекты обмундирования русских воинов.

— Экскурсия называется «Форма русского солдата». Она иммерсивная: обычно из группы экскурсантов выбирается модель и на нее примеряют шинель русского солдата, — объясняет методист отдела экскурсионной работы Елена Смирнова.

Первая шинель была введена в России в 1801 году и до сегодняшнего дня ее фасон практически не изменился. Шинель — одежда универсальная, изготавливалась из некрашеного сукна, ее вес около четырех килограммов. Она достаточно длинная, но предусмотрены специальные крючки, с помощью которых можно превратить шинель в подобие полукафтана. Складки на спине под хлястиком сделаны, чтобы расстегнув его, солдат мог укрыться под шинелью как под плащ-палаткой и в непогоду, и в жаркое время. Шинель у солдата была одна на все времена, поэтому они с ней не расставались.

Время работы историко-просветительского мероприятия «Русская Троя» с 11.00 до 20.30. Вход бесплатный.